Respaldo de Trump a fármaco no probado contra el autismo sorprende, incluso al médico que lo propuso

Cuando la administración del presidente Donald Trump anunció que reutilizaría un medicamento antiguo y genérico como un nuevo tratamiento para el autismo, fue una sorpresa para muchos expertos, incluido el médico que sugirió la idea a los principales funcionarios de salud del país.
| etiquetas: autismo , trump , negocio , vacunas , niños , eeuu
"Brian Noonan, de Phoenix, se enteró del medicamento a principios de este año después de preguntar a ChatGPT por las mejores opciones de medicamentos para el autismo para su hijo de cuatro años."
Y de paso se habrá guiado también por MAHA:
White House MAHA Report may have garbled science by using AI, experts say
www.washingtonpost.com/health/2025/05/29/maha-rfk-jr-ai-garble/