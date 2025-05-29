edición general
Respaldo de Trump a fármaco no probado contra el autismo sorprende, incluso al médico que lo propuso

Respaldo de Trump a fármaco no probado contra el autismo sorprende, incluso al médico que lo propuso

Cuando la administración del presidente Donald Trump anunció que reutilizaría un medicamento antiguo y genérico como un nuevo tratamiento para el autismo, fue una sorpresa para muchos expertos, incluido el médico que sugirió la idea a los principales funcionarios de salud del país.

makinavaja #1 makinavaja
El autismo no es una enfermedad, con lo cual no necesita tratamiento a base de medicinas...
#2 Grahml
Aquí el médico  media
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Cuando no funcione, se llenen los bolsillos de algunos y Trump vuelva a quedar de mentiroso va a ser digno de ver
#4 Grahml

"Brian Noonan, de Phoenix, se enteró del medicamento a principios de este año después de preguntar a ChatGPT por las mejores opciones de medicamentos para el autismo para su hijo de cuatro años."


Y de paso se habrá guiado también por MAHA:

White House MAHA Report may have garbled science by using AI, experts say

www.washingtonpost.com/health/2025/05/29/maha-rfk-jr-ai-garble/
