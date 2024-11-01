edición general
Resiliencia y adaptabilidad: el liderazgo que se dobla, pero no se rompe

Virginia Carcedo Illera, VP ejecutiva de Inserta Empleo e Inserta Innovación, reivindica la resiliencia como motor de transformación colectiva.

Normalmente, tiene que ver con las ventajas de mantener el liderazgo (prestigio, retribución, futuro) y no con las de mantener tu estómago lleno. El problema es cuando se la aplica el currito en su precariedad. La "transformación colectiva" siempre beneficia más al de arriba. El proletariado tiene sus armas en las huelgas y la presión social, no en la resiliencia y la adaptabilidad. Así solo sobrevive, pero no prosperará. Canal CEO. xD
