El residente que estuvo en huelga de hambre sigue denunciando el mal estado de la comida

Tras 25 días sin comer, en protesta por la calidad de los alimentos, Marcelo Marko denuncia los menús que se siguen administrando mientras el portavoz del AMAS, organismo público que gestiona el centro, asegura que están satisfechos por su calidad. Marcelo Marko ha estado 25 días en huelga de hambre para denunciar la calidad y la cantidad de la comida que se sirve en la residencia de mayores de Colmenar Viejo. Un centro público, gestionado directamente por la Comunidad de Madrid a través de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que no

reivaj01 #2 reivaj01
La solución es muy simple, que José Manuel Miranda, director gerente del AMAS, coma la comida que están sirviendo durante un año o hasta que cambie de opinión (y de proveedor).
Valientes malnacidos.
#4 concentrado
Tres cosas: (1) La comida es una mierda. (2) Los responsables lo saben perfectamente. (3) Les importa un carajo.
Rogue #1 Rogue
Ayuso es más corrupta que Ábalos, Cerdán y Koldo juntos.
#3 fremen11
Y que todavía haya hijosdelagrandisimaputa que defienden la gestión de estos asesinos???
