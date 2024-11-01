edición general
Reservas bancarias en EE.UU. caen a menos de US$3 billones, el nivel más bajo desde enero

Reservas bancarias en EE.UU. caen a menos de US$3 billones, el nivel más bajo desde enero

Las reservas bancarias cayeron unos US$20.100 millones hasta los US$2,98 billones en la semana transcurrida hasta el 1 de octubre, según los datos de la Reserva Federal publicados el jueves.

