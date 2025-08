Reseña de “Reina del Estío” de Carmen Romero Lorenzo

Lo que empieza como una novela de fantasía… termina como un ritual pagano en el que acabas desnudo, emocionado y preguntándote en qué momento vendiste el alma. Reina del Estío no se anda con rodeos: te lanza de cabeza a un mundo donde las reinas no tiemblan, las hechiceras no se callan y el amor —ese animal salvaje— se enrosca en mujeres, en hombres, en quien se atreva. Carmen Romero Lorenzo ha escrito una historia donde el deseo es político, la magia es carne y la guerra se libra también entre sábanas...