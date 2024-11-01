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Reseña del libro La devoción de Emmet Gowin (eng)

Reseña del libro La devoción de Emmet Gowin (eng)  

Publicado con motivo de la exposición actual de Emmet Gowin en la Pace Gallery, Baldwin Street: Photographs 1966-1994 toma su título de la calle donde han vivido cuatro generaciones de la familia de su esposa Edith en Danville, Virginia. Comienza con la presentación de Gowin: "A través de mi matrimonio con Edith Morris, en 1964, entré en una familia recién diferente a la mía. Admiraba su sencillez y generosidad y consideraba los cuadros que hacía como acuerdos. Quería prestar atención al cuerpo y la personalidad que aceptaron revelarse por amor

| etiquetas: emmet gowin , janelle lynch , pace gallery , photographs 1966-1994
4 0 0 K 113 Fotografía
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