Reseña del libro La devoción de Emmet Gowin (eng)  

Publicado con motivo de la exposición actual de Emmet Gowin en la Pace Gallery, Baldwin Street: Photographs 1966-1994 toma su título de la calle donde han vivido cuatro generaciones de la familia de su esposa Edith en Danville, Virginia. Comienza con la presentación de Gowin: "A través de mi matrimonio con Edith Morris, en 1964, entré en una familia recién diferente a la mía. Admiraba su sencillez y generosidad y consideraba los cuadros que hacía como acuerdos. Quería prestar atención al cuerpo y la personalidad que aceptaron revelarse por amor