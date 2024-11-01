Reseña: Karakuri no Kimi (Puppet Princess)

Kazuhiro Fujita es un mangaka que logró hacerse un lugar en la revista semanal de manga de la editorial Shōgakukan: Shūkan Shōnen Sunday. La revista se hizo muy famosa gracias a las contribuciones de titanes como Rumiko Takahashi y Mitsuru Adachi. A diferencia de ellos, el joven mangaka se hizo un nombre en el ámbito de la acción. Su primer título superventas en este sentido fue Ushio to Tora (1990-1996), un manga de 33 tomos que fue adaptado pronto a formato OVA.