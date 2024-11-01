edición general
Reseña: Karakuri no Kimi (Puppet Princess)

Kazuhiro Fujita es un mangaka que logró hacerse un lugar en la revista semanal de manga de la editorial Shōgakukan: Shūkan Shōnen Sunday. La revista se hizo muy famosa gracias a las contribuciones de titanes como Rumiko Takahashi y Mitsuru Adachi. A diferencia de ellos, el joven mangaka se hizo un nombre en el ámbito de la acción. Su primer título superventas en este sentido fue Ushio to Tora (1990-1996), un manga de 33 tomos que fue adaptado pronto a formato OVA.

| etiquetas: anime , ova , años 90
Battlestar #1 Battlestar
La recuerdo bastante claramente, porque como es cortita la reveo cada unos cuantos años, como la princesa Mononoke o tarzerix (que es chinorris, no anime, pero para mi es un clásico) es más, hasta tengo una versión descargada ahora mismo. Pero es una versión subtitulada en ingles.  media
Pedrodelafuente459 #2 Pedrodelafuente459
#1 Es corta como muchas OVAs, pero a diferencia de ellas es una historia pensada para durar lo que dura en lugar de ser algo que queda en un punto y aparte o es forzado a concluir apresuradamente. En ese sentido, es mejor que la mayoría.
