Reseña: 'El final de Israel', de Ilan Pappé (Akal, 2026)

En El final de Israel (Akal, 2026), el historiador Ilan Pappé plantea la superación del actual Estado israelí mediante un proceso de descolonización y justicia restaurativa que incluya el retorno de los refugiados, el fin de los asentamientos y el acercamiento al mundo árabe. La obra reflexiona sobre un posible colapso del Estado y subraya la reconciliación como vía para evitar el caos, imaginando en un relato situado en 2048 un futuro de convivencia pacífica entre judíos y palestinos.