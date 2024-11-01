Reseña de El elogio de la sombra

Cuando echamos un vistazo a nuestro alrededor ocurre que muchas de las cosas que nos rodean de forma casi natural tienen una razón de ser que nunca nos paramos a pensar. A veces, nos fascina el descubrimiento del uso evidente de un objeto que vemos a diario pero que hasta entonces desconocíamos. En otras ocasiones, el porqué de ciertas cosas cotidianas sobre las que nunca nos hemos detenido a pensar nos sorprende inesperadamente.