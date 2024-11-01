Reseña: Dirty Pair - Flight 005 Conspiracy (Dirty Pair: Bouryaku no 005-bin)

Una de las franquicias más reconocidas en la segunda mitad de los 80 en el amplio terreno de los VHS, Betamax y Laserdisc fue Dirty Pair. A pesar de la cancelación de su serie de TV en 1985, la adaptación de las novelas de Haruka Takachiho continuó produciendo más títulos en formato OVA: Dirty Pair: Affair of Nolandia (1985), Dirty Pair: With Love From the Lovely Angels (1987) y Dirty Pair OVA (1987-88). Sin embargo, y dejando a un lado el reboot de los 90 (Dirty Pair Flash, 1994-96), el último año de la década supondría el final.