La RESCOP, otras organizaciones y activistas denuncian el tránsito por aguas territoriales españolas que transporta carbón con destino a Israel

Los Estados que facilitan el tránsito de materiales estratégicos para su uso en el genocidio, violan el derecho internacional y podrán ser considerados cómplices de crímenes internacionales. El 29 de noviembre se convoca manifestación por Palestina por parte de BDS Madrid.
A la hora de la verdad siguen contratos armamentísticos, colaborando como con esta noticia, se tienen reuniones con fondos inversores israelíes y se mantienen políticas que obedecen a ellos como la de vivienda e incluso se habla de subvencionarles
Además de que no se puede impedir el tráfico marítimo.