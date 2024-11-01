edición general
La RESCOP, otras organizaciones y activistas denuncian el tránsito por aguas territoriales españolas que transporta carbón con destino a Israel

Los Estados que facilitan el tránsito de materiales estratégicos para su uso en el genocidio, violan el derecho internacional y podrán ser considerados cómplices de crímenes internacionales. El 29 de noviembre se convoca manifestación por Palestina por parte de BDS Madrid.

| etiquetas: bds , españa , israel
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La postura del PSOE sobre Israel es postureo, luego n o es efectiva en el boicot, solo con fines comerciales para vender el país de cara a fuera. Cada postureo del gobierno son millones de likes en redes sociales que hace quedar a España como anti israel y eso vende y atrae

A la hora de la verdad siguen contratos armamentísticos, colaborando como con esta noticia, se tienen reuniones con fondos inversores israelíes y se mantienen políticas que obedecen a ellos como la de vivienda e incluso se habla de subvencionarles
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
¿El carbón es un material estratégico que se utiliza contra Gaza?
Además de que no se puede impedir el tráfico marítimo.
