edición general
16 meneos
14 clics
Los rescatistas remueven los escombros de Gaza en busca de miles de cadáveres sepultados

Los rescatistas remueven los escombros de Gaza en busca de miles de cadáveres sepultados

El 29 de octubre de 2024, Israel bombardeó un edificio residencial de Beit Lahia, en el norte de Gaza, y acabó con la vida de 200 miembros de la familia Abu Naser que se refugiaban allí.

| etiquetas: sionismo , rescatistas , gaza , genocidio
14 2 0 K 133 actualidad
sin comentarios
14 2 0 K 133 actualidad

menéame