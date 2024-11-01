edición general
Rescate al límite - El rescate de Juanjo Garra

RTVE Play: Documental que narra la compleja operación de rescate de Juanjo Garra en el Himalaya con testimonios de los protagonistas

| etiquetas: juanjo garra , rescate , himalaya , alpinismo
DDJ
Las montañas altas atraen a los tontos sin fronteras
