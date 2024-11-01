Rescatan dos aves rapaces y cuatro cachorros abandonados en una caja en Mont-roig  

La empresa Vigilància Mediambiental L'Escurçó ha rescatado recientemente dos aves rapaces que estaban malheridas después de haber impactado contra coches. Se trata de un ejemplar de búho real, una especie protegida, y un gavilán. Por otro lado, también salvó a cuatro cachorros de perro que habían sido abandonados en una caja dentro del cauce de la riera de Riudecanyes. Los guardas encontraron a los cachorros gracias al olfato del perro Ginebra, con el que patrullan por el medio rural. «Hacía mucho tiempo que no veíamos un abandono así, pensá...
