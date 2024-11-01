Rescatan en Alhama de Murcia a un hombre atrapado en un árbol tras ser arrastrado por una riada  

La Guardia Civil ha rescatado este lunes a un hombre que había quedado atrapado en un árbol tras ser sorprendido por una riada en una carretera del municipio de Alhama de Murcia. Según el instituto armado, sobre las 7.00 horas se recibió una llamada de aviso alertando de que un hombre había sido arrastrado por la crecida de la rambla del Guadalentín a su paso por la carretera que une Alhama de Murcia con el polígono industrial de la localidad. ¿Relacionada? www.meneame.net/story/aviso-todas-poblaciones-cerca-presa-pareton-murc