Rescatado con vida Layonel Ramírez, el joven desaparecido el lunes cuando fue a buscar su moto de agua en Gran Canaria

Tras dos noches a la deriva fue localizado con vida a 15 millas de la costa. Agónica situación la vivida por un joven en Gran Canaria desde el pasado lunes, momento en el que junto a un grupo de amigos remolcaba una moto de agua con la ayuda de una embarcación motora en las proximidades de la Central Térmica de Juan Grande. Según informa Salvamento Marítimo, esa noche, se produjo una llamada al 112 alertando de que Layonel Ramírez se lanzó al agua y se subió a la moto cuando esta había quedado a la deriva al soltarse.

| etiquetas: joven , desaparecido , rescatado , gran canaria , moto de agua
#1 Shibuya
¿Layonel? ¿Qué coño le pasa a la gente con los nombres?
Guanarteme #2 Guanarteme
#1 ¡Esto es Canarias, meneño!
