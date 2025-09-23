Republicanos de Log Cabin interrumpieron la actuación de Yasmin Williams en el Kennedy Center (ENG)

Yasmin Williams, guitarrista de Alejandría y aclamada internacionalmente, fue noticia a principios de este año por discutir por correo electrónico con el nuevo presidente del Kennedy Center, Ric Grenell. Aun así, cumplió con su contrato previo a la toma de posesión de Trump. Todo marchaba bien hasta unos cinco minutos antes del final, cuando el personal del teatro se enteró de que se habían reservado 50 pases para hombres que supuestamente pretendían abuchear y acosar a Williams.