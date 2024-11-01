edición general
4 meneos
6 clics
Los republicanos estadounidenses respaldan a Trump en Venezuela en medio de una leve disidencia del movimiento MAGA (Eng)

Los republicanos estadounidenses respaldan a Trump en Venezuela en medio de una leve disidencia del movimiento MAGA (Eng)

Los legisladores de extrema derecha elogian al presidente estadounidense por detener a Nicolás Maduro, pero algunos condenan la perspectiva de otra guerra interminable.

| etiquetas: maga , eeuu , trump , venezuela , guerra
3 1 0 K 47 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 47 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Trump necesita montan una noche los cuchillos largos.
1 K 37
#3 Poligrafo
Al final los MAGA tenian razon, hay una red de pedofilos gobernando en la casa blanca.
1 K 27
rob #2 rob
Qué extraño ¿no?
0 K 12

menéame