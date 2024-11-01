·
4
meneos
6
clics
Los republicanos estadounidenses respaldan a Trump en Venezuela en medio de una leve disidencia del movimiento MAGA (Eng)
Los legisladores de extrema derecha elogian al presidente estadounidense por detener a Nicolás Maduro, pero algunos condenan la perspectiva de otra guerra interminable.
|
etiquetas
:
maga
,
eeuu
,
trump
,
venezuela
,
guerra
3
1
0
K
47
actualidad
3 comentarios
3
1
0
K
47
actualidad
#1
HeilHynkel
Trump necesita montan una noche los cuchillos largos.
1
K
37
#3
Poligrafo
Al final los MAGA tenian razon, hay una red de pedofilos gobernando en la casa blanca.
1
K
27
#2
rob
Qué extraño ¿no?
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
