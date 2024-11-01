El republicano Bill Berrien finaliza su campaña para gobernador de Wisconsin tras su escándalo con páginas trans (ENG)

Berrien usó la plataforma Medium para seguir a una estrella porno transgénero llamada Jiz Lee. Berrien también seguía publicaciones como "Sexography", que se autodenomina "un espacio inclusivo para hablar y explorar la sexualidad desde todas las orientaciones, culturas y perspectivas", y "Polyamory Today", que promueve las relaciones con múltiples parejas. Berrien centró su campaña electoral en promover el odio antitrans con el eslogan "ayúdame a mantener los hombres disfrazados de mujer por fuera de los baños y vestidores de nuestras hijas".