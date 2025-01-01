edición general
10 meneos
14 clics
La República Dominicana mantiene su prohibición del aborto en cualquier circunstancia, en el nuevo Código Penal

La República Dominicana mantiene su prohibición del aborto en cualquier circunstancia, en el nuevo Código Penal

La República Dominicana ha aprobado su nuevo Código Penal, que reforma el anterior, que databa de 1884.

| etiquetas: código penal , república dominicana , aborto , prohibición
9 1 0 K 138 actualidad
3 comentarios
9 1 0 K 138 actualidad
Dragstat #2 Dragstat
Y en primera linea en la foto dos mujeres felices por ello. La falta de empatía y pensar que es algo que les pasa a otros es una auténtica pandemia hoy en día en todos los frentes.
0 K 20
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#2 ellas y sus conocidas tienen recursos para ir a EEUU a hacer sus cosas.


El cristianismo, esa religión del amor al prójimo.
1 K 32
sotillo #1 sotillo
Estos muertos de hambre no van a aprender en su vida
0 K 11

menéame