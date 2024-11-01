Repsol gana a Hacienda en los tribunales y evita pagar una reclamación de más de 100 millones

La Audiencia Nacional ha estimado parcialmente un recurso de Repsol contra liquidaciones del impuesto de sociedades de los años 2010 a 2013 y le reconoce deducciones en Argelia y Libia que le permitirán evitar el pago de buena parte de los 101,5 millones de euros que le exigía Hacienda.

La sala de lo contencioso estima parcialmente el recurso de Repsol contra una resolución de septiembre de 2020 del Tribunal Económico-Administrativo Central relativa al impuesto de sociedades de los ejercicios 2010 a 2013.