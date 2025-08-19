edición general
16 meneos
19 clics
La represión a la libertad de expresión en el Reino Unido provoca el arresto de hasta 30 personas al día por delitos menores como retuits y caricaturas [ENG]

La represión a la libertad de expresión en el Reino Unido provoca el arresto de hasta 30 personas al día por delitos menores como retuits y caricaturas [ENG]

"Soy asiático e hice un dibujo de un amigo mío, que también es asiático, y le dije: "Pareces un terrorista". Y se lo tomó muy bien. Le pareció gracioso". Pero alguien más vio el dibujo humorístico, se opuso y llamó a la policía. Meses después, Adam y su amigo fueron interrogados por las autoridades —el amigo declaró que se rió del dibujo y no se sintió ofendido—, pero aun así la policía presentó una denuncia por un "incidente de odio no delictivo" y obligó a Adam a escribirle una carta de disculpa a su amigo, que tuvo que enviarle por correo.

| etiquetas: libertad , expresion , policia , uk , reino unido , delito
16 0 0 K 192 politica
5 comentarios
16 0 0 K 192 politica
#5 Shibuya
Haces un dibujo de broma para reirte de tu amigo, que se lo toma con humor y os reís los dos y no pasa nada. Yo también me meto con mis amigos y él conmigo y no pasa nada. Y aquí paz, unas birras y unas risas.
Viene un subnormal, ve el dibujo y llama a la policía.
Por favor que venga ya el meteorito.
1 K 25
Pacman #1 Pacman
Big brother is watching you
0 K 12
marola #2 marola
Las historias son tan impactantes que han llamado la atención de la Casa Blanca, que está adoptando una postura cada vez más agresiva contra la censura en la eurozona. En un encendido discurso ante la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero, el vicepresidente J. D. Vance criticó duramente la "crisis de censura" en Gran Bretaña.

No sé, Rick...
0 K 10
#4 lameth
#2 Me da que lo que se ha fumado este periódico es fuerte, porque Vance se refería a lo contrario.
0 K 10
pablicius #3 pablicius
El gobierno laborista se está cubriendo de gloria. No se puede hacer peor.
0 K 9

menéame