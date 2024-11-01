edición general
Representante ultraconservador del Partido Republicano detenido por pornografía infantil (Eng)

Un exlegislador del estado de Carolina del Sur utilizó el nombre de usuario «Joe Biden» para difundir en Internet contenidos horribles de abuso infantil.

Lol lo del username es de auténtico psicópata.
Lo típico
Un clasico, igual que muchos son homófobos y están en Grindr a pillar culos.
