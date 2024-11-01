Representación de tipografías desde los primeros principios [ENG]  

La representación de tipografías es una tecnología que a menudo se da por sentado: es difícil imaginar interactuar con computadoras sin ella. ¿Pero qué tan difícil podría ser realmente? Resulta que es mucho más difícil de lo que piensas: el texto se puede representar en tamaños arbitrarios. ¿Cómo se codifican los datos de fuentes de manera que los glifos sigan siendo de alta calidad independientemente de la resolución de destino?; las tipografías suelen ser curvas, los píxeles no. ¿Cómo se pueden suavizar las glifos para que queden bien?