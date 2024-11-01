Una réplica anatómicamente correcta del cerebro humano, tejida por una psiquiatra [Eng]  

El cerebro de la psiquiatra Dra. Karen Norberg la ha llevado a estudiar temas tan delicados como el efecto guardería, el aumento del suicidio juvenil y el riesgo de recetar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como tratamiento para la depresión . Dedicó nueve meses a tejer una réplica anatómicamente correcta del cerebro humano (doce, si contamos los tres meses de investigación antes de empezar). Como explicó en una entrevista con The Telegraph, el desarrollo del cerebro no es muy diferente al crecimiento de una pieza de tejido