El reparto de One Piece responde a las críticas racistas de los fans sobre el reparto de la segunda temporada (Eng)

Por desgracia, no todo el mundo ha reaccionado positivamente al tráiler, ya que muchos fans critican a Charithra Chandran por no tener la piel clara como Vivi o por no ser egipcia para complementar la temática egipcia de Alabasta. Sea como fuere, las críticas vertidas contra Chandran no son más que racistas y, afortunadamente, el resto del reparto de One Piece ya se ha pronunciado en defensa de Charithra.

Verdaderofalso
Hasta GODa, creador de la serie, tuvo que salir a decir públicamente que él estaba detrás del casting
vandal.elespanol.com/random/anime-eiichiro-oda-creador-de-one-piece-co
Raúl_Rattlehead
Que ridícula es la gente con este tema, ni teniendo en cuenta que es el propio autor del manga el que da el visto bueno al casting son capaces de entrar en razón. Además que es ridículo porque ni la han visto desenvolverse en el papel que es lo que cuenta, el casting de la primera temporada fue muy acertado no por el parecido físico de los actores, sino porque han pillado muy bien la personalidad de los personajes en el manga. Obviamente tiene que haber un cierto parecido para que exista esa…   » ver todo el comentario
Feindesland
#2 Sí. Las próxima Blancanieves será Schwarzeneger con 7 cabareteras. Pero transmitirán el mnsaje, tranquilos.

xD xD xD
Raúl_Rattlehead
#3 no tienes ni idea de lo que hablas.
Eukherio
#1 Lleva sabiéndose desde casi el primer momento que está detrás del casting, pero a los pesaos de siempre les da igual. Lo de la fidelidad a las obras originales es una excusa como otra cualquiera para atacar siempre a mujeres, negros y gays. The Last of Us la adaptó el propio creador del videojuego y se quejaron igualmente de que Pedro Pascal es hispano, que la otra no era una niña mona y que se le daba mucho protagonismo a los gays.
Jointhouse_Blues
Chorradas de sociedades "avanzadas".
Raúl_Rattlehead
#4 nadie te obliga a prestarles atención, humo de aquí.
Jointhouse_Blues
Y no lo hago. Pero cuando estos temas tan trascendentales acopian el debate público, siempre me cuestiono el porqué.
abnog
Me extraña mucho que los que sueltan estas críticas sean fans de One Piece, si ya con muchos de los personajes que salen en la obra debería explotarles la cabeza.
mente_en_desarrollo
Y he oído que los que hacen de Tony Tony Choper son informáticos y una señora poniendo voz en vez de alces o furros de verdad.
Sandilo
Lo que ya está bien de forzar la inclusión a base chorradas que consiguen el efecto contrario.
SeñorPresunciones
#8 Forzar qué, ese personaje es de origen egipcio en la obra, el creador está detrás del casting... ¡Y además es un puto manga con la gente con el puto pelo de colores! Como si la quieren poner morada a topes verdes. Estáis enfermísimos.
