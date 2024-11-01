Renuncia el candidato a Fiscal Especial de EEUU acusado de mensajes racistas en los que dice "tener una vena nazi"

El candidato conservador para dirigir la Oficina del Fiscal Especial, Paul Ingrassia, ha anunciado este martes que se retira de la carrera y no asistirá a la audiencia del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales para su nombramiento, argumentando que no cuenta con los apoyos necesarios, en plena controversia por sus mensajes racistas en conversaciones grupales en las que habría afirmado "tener una vena nazi".