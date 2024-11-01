La renuncia del alcalde de Alcanar evidencia los límites de la gestión local ante la emergencia climática: "Es humanamente insostenible"

Alcanar ha sufrido en tan solo siete años cinco episodios graves de temporales que han provocado daños muy importantes en este municipio de Tarragona, en el sur de Catalunya: en 2018, 2021, 2023, 2024 y el pasado mes de octubre. Las inundaciones no solo se han llevado por delante casas e infraestructuras urbanas, también han provocado un desgaste físico y mental de todos sus habitantes. Hasta el punto de que su alcalde, Joan Roig (Esquerra Republicana), que gobierna con mayoría absoluta, ha anunciado su renuncia.
| etiquetas: catalunya , inundaciones , crisis climática , medio ambiente