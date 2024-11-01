Cuando nos planteamos la cuestión de si ¿es rentable tener un huerto?, es esencial abordar esta interrogante desde múltiples ángulos. La rentabilidad de un huerto no solo involucra el aspecto financiero, sino también la satisfacción personal, la calidad de los productos obtenidos y el impacto ambiental que puede tener dicha práctica. Sin lugar a dudas, cultivar nuestro propio huerto puede convertirse en una experiencia profundamente enriquecedora que va más allá del simple cálculo monetario.