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¿Es rentable tener un huerto?

¿Es rentable tener un huerto?

Cuando nos planteamos la cuestión de si ¿es rentable tener un huerto?, es esencial abordar esta interrogante desde múltiples ángulos. La rentabilidad de un huerto no solo involucra el aspecto financiero, sino también la satisfacción personal, la calidad de los productos obtenidos y el impacto ambiental que puede tener dicha práctica. Sin lugar a dudas, cultivar nuestro propio huerto puede convertirse en una experiencia profundamente enriquecedora que va más allá del simple cálculo monetario.

| etiquetas: huerto , rentabilidad
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5 comentarios
2 0 0 K 29 Jardinería
anv #2 anv
En estas cosas hay que plantearse que uno tiene hobbys no porque sean rentables. ¿En qué ocuparías tu tiempo si no te ocupas del huerto? ¿En pasar videitos de tiktok? Pues es mejor el huerto sin importar el dinero.

Muchas veces el huerto produce mucho más de lo que necesitas y terminas regalándolo. Te ahorras unos euros pero no es para justificar el el esfuerzo que requiere. Pero si lo ves como un entretenimiento la cosa cambia.
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#3 tropezon
#2 Muy bien dicho.
A sembrar, que hay que ir haciendo los semilleros para verano o se pasa la época
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shinjikari #4 shinjikari
Estoy con #2 No es cuestión de rentabilidad, es de tiempo. Si lo tienes, adelante. Ojalá yo lo tuviera :-(
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devilinside #5 devilinside
#2 Y simplemente por la calidad del producto merece la pena
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Dakaira #1 Dakaira
Si te lo montas bien, es un sí rotundo.
Yo sigo teniendo cosas de la cosecha anterior.
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menéame