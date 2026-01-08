Las renovables, atrapadas en las redes por la burocracia y los peajes

Dos factores generan el cuello de botella energético: la lentitud en la concesión de permisos y la escasa retribución en opinión del sector. Como consecuencia, se pierden cientos de gigavatios de energía limpia y asequible. Los permisos para la red eléctrica pueden tardar diez años, y en las renovables, hasta nueve. Incluso los refuerzos simples de media tensión llevan hasta tres años, y los proyectos de alta tensión, entre ocho y diez. Mientras tanto, la UE bate récords en el despliegue de energías renovables, con 89 gigavatios (GW)
¿España no pertenece a la UE?
Formularios farragosos para aburrir a los interesados.
Quieren instalar renovables en terrenos baratos en Extremadura cuando no hay capacidad para trasladar esa energía a Madrid que es donde se necesita, pues ya está resuelto el problema, instalen sus campos solares en Madrid, porque les resultará más caro, pero mejor quejarse para que entre todos les paguemos el refuerzo de la red.
La renovables, en concreto la solar, tiene la ventaja de la que se quejan, que se puede instalar en casi cualquier sitio, sólo tienen que buscar los lugares que tienen capacidad de transporte.