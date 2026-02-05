Renfe, Iryo y Ouigo llevan hasta diciembre el aumento de 25 minutos en el trayecto de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

La que iba a ser una medida temporal en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, la rebaja en la velocidad media de los trenes y la consiguiente suma de 25 minutos al tiempo de viaje, se prolonga como mínimo hasta el próximo 13 de diciembre, cuando concluye lo que en el argot ferroviario corresponde al actual horario de servicio. Así lo han pedido las tres operadoras que compiten en el eje con mayor densidad de tráfico del país, Renfe, Iryo y Ouigo, ante lo que la gestora de la infraestructura Adif ha dado su visto bueno.