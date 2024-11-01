edición general
Renfe deja atrás su crisis operativa con menos retrasos y una mejora de la puntualidad

Renfe ha logrado estabilizar su operativa ferroviaria en el tramo final de 2025 y dejar atrás el escenario de incidencias recurrentes que marcó buena parte del principio del año. Los datos del último trimestre apuntan a una mejora sostenida de la puntualidad en todos los servicios —Alta Velocidad, Larga Distancia, Avant, Media Distancia y Cercanías—, con una red todavía condicionada por obras y limitaciones de la infraestructura gestionada por Adif e incluso en un contexto de récord de demanda de viajes.

sxentinel #1 sxentinel
Que coincidencia, sacan los Avril de circulación y la puntualidad se dispara.
Cehona #3 Cehona
#1 Y luego les extraña que Puente busque trenes chinos de Alta Velocidad.
sxentinel #8 sxentinel
#3 A mi en absoluto después de todo el jaleo habido y por haber. Y ya veremos que pasa con el contrato alemán, que de momento han renunciado a no se cuantas unidades.
Pertinax #5 Pertinax
#1 Y eso que estamos en enero.
sxentinel #9 sxentinel
#5 La noticia es del ultimo trimestre del 25. :-D :troll:
Jakeukalane #6 Jakeukalane
#1 explica la relación
sxentinel #10 sxentinel
#6 Revisate los fallos que llevan dando los Avril desde su aceptación por parte de Renfe. Pantografos que tiran catenarias, problemas de anchos, entregas que no llegan, bujes que se parten...

La ultima que leí hace algún tiempo es que del súper contrato alemán, han tenido que renunciar a no se cuantas unidades por falta de capacidad.

Es un tren que prometieron cuando yo trabajaba en la fase I de la remodelación de Atocha en la asistencia técnica y que 17 años después no han sido capaces de…   » ver todo el comentario
Skiner #2 Skiner
No se lo creen ni ellos ¿es el día de los Inocentes? :troll:
Cehona #4 Cehona
#2 Están entretenidos los saboteadores con Venezuela.
Iqui_Balam #7 Iqui_Balam
En Catalunya creo que dos de cada tres días (según propios datos de la RENFE) presentan algún fallo en la Red de cercanías. Vergonzoso.
