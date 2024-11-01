Renfe deja atrás su crisis operativa con menos retrasos y una mejora de la puntualidad

Renfe ha logrado estabilizar su operativa ferroviaria en el tramo final de 2025 y dejar atrás el escenario de incidencias recurrentes que marcó buena parte del principio del año. Los datos del último trimestre apuntan a una mejora sostenida de la puntualidad en todos los servicios —Alta Velocidad, Larga Distancia, Avant, Media Distancia y Cercanías—, con una red todavía condicionada por obras y limitaciones de la infraestructura gestionada por Adif e incluso en un contexto de récord de demanda de viajes.
| etiquetas: renfe , retrasos , puntualidad
La ultima que leí hace algún tiempo es que del súper contrato alemán, han tenido que renunciar a no se cuantas unidades por falta de capacidad.
Es un tren que prometieron cuando yo trabajaba en la fase I de la remodelación de Atocha en la asistencia técnica y que 17 años después no han sido capaces de… » ver todo el comentario