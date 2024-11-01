edición general
Renfe acuerda la continuidad del AVE a La Meca hasta 2038

El consorcio español liderado por Renfe alcanzó un acuerdo provisional con Saudi Arabia Railways para ampliar hasta 2038 la operación y mantenimiento del tren de alta velocidad Haramain HSR, que conecta Medina y La Meca. El servicio ha registrado una puntualidad superior al 96% y ha transportado 29,2 millones de pasajeros desde su lanzamiento, con un crecimiento interanual del 20%.

Según apunta Expansión, el borrador del cuarto acuerdo, cerrado tras el verano, contempla una extensión de hasta cinco años del contrato vigente.

A Alcalá Meco sería más rentable
