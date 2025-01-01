El remolcador holandés 'Zwerver 3' descubre 49 polizones en su interior y los desembarcará en Arrecife

El armador del buque, un habitual de paso en Canarias, decidió regresar a Senegal, de donde partió el 29 de julio con dirección a Amberes, tras imponerle Capitanía Marítima una fianza de un millón de euros si atracaba en puerto. Finalmente el Gobierno de España permitirá su atraque y desembarco por razones humanitarias