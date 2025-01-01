edición general
El remolcador holandés 'Zwerver 3' descubre 49 polizones en su interior y los desembarcará en Arrecife

El armador del buque, un habitual de paso en Canarias, decidió regresar a Senegal, de donde partió el 29 de julio con dirección a Amberes, tras imponerle Capitanía Marítima una fianza de un millón de euros si atracaba en puerto. Finalmente el Gobierno de España permitirá su atraque y desembarco por razones humanitarias

placeres #1 placeres *
Solo subo la noticia para poner la foto del supuesto remolcador, por razones "desconocidas" el periódico no lo ha puesto.

Me extraño en un primer momento que un remolcador se pudieran esconder 49 polizones.

www.vesselfinder.com/es/vessels/details/9614878

Gente que ha trabajado en el remoque de barcos, me cuentan que antes de salir de Africa rumbo a canarias, la policía entraba y sacaba a todos los polizones que pillan. Se les puede colar alguno pero el armador se cuida que sean los mínimos, por las leyes marítimas.

Cyberbob #2 Cyberbob
#1 Se me hace difícil pensar que había casi 50 personas a bordo y que nadie sabía nada…

placeres #5 placeres *
#2 #3 Por eso la historia hace aguas por todos lados, y el periódico nos esta vendiendo una película... salvo que estén remolcando otro barco no identificado y estuvieran escondido por no haber hecho la limpieza.

#9 parladoiro
#1 Te añado más información: vansteeoffshore.com/vessels/zwerver-iii/

#10 amusgada
#1 llevaba una gabarra a remolque, entiendo que es en esa gabarra donde se le colaron

Torrezzno #4 Torrezzno
Son mafias sanas. Los holandeses siguen con la trata de esclavos

Kantinero #3 Kantinero
49 polizones en un remolcador y nadie a visto nada? No me creo nada

No es un petrolero ni un transatlantico es un puto remolcador que tiene poco más que una sale de maquinas y una bodega de juguete.

Kantinero #12 Kantinero
#11 Correcto, luego el titular miente


que es coima?

#13 amusgada *
#12 interjección astur fina, por no decir "coño" o "carajo".

El titular no miente, el remolcador descubre durante una maniobra polizones, ya dice quien donde cuando cuantos qué.

mariettica #7 mariettica
Siempre pense que los remolcadores estaban en puerto o cerca de...
De senegal a canarias qué remolcaba? Es un poco confusa la noticia pero me parece trata de personas...

Kantinero #8 Kantinero *
#7 Posiblemente alguna plataforma petrolera flotante o alguna unidad de trabajo de fondos marinos, en ese tipo de cosas son buenos los holandeses

#11 amusgada
#8 coima, leeros la noticia:

"El doctor de Marina Civil, Rafael Muñoz, explica que el buque está llevnado una gabarra, artefacto que es solo para carga y no está habilitado para el transporte de tripulantes, al ser un peligro para estos. Fue ayer en torno a las 22.30 cuando viró hacia Arrecife y dio cuenta de la situación. Como explica Muñoz, el armador ha debido declarar la emergencia a bordo tras descubrir a los 49 senegaleses y ha solicitado puerto refugio como recoge el derecho marítimo internacional por razones humanitarias, a lo que no ha podido negarse el Gobierno de España. "

Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Welcome refugees.


