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#3
silvano.jorge
Albanese a novel de la paz.
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#4
soberao
#3
Hombre, el Nobel de la Paz no, que ya está demasiado desprestigiado sobre todo tras el circo de este año que ya advirtieron que pasaría:
just-international.org/articles/assanges-criminal-complaint-against-no
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#7
silvano.jorge
#4
hay más gentuza con el premio que gente que se lo merezca, empezando con la monjita sádica.
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concentrado
#3
Mejor premio Nobel, que para un premio novel está demasiado mayor
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Supercinexin
Los fascistas nos van a pasar a todos por las armas. Al tiempo. La Historia, con la Derecha campando a sus anchas por todas partes, se repetirá una y otra vez.
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#1
Marisadoro
Esí es el dinero, amigo.
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#5
Mauro_Nacho
Dicho en otras palabras, hay muchos europeos que sienten admiración por Israel, lo ven como modelo a seguir para protegerse de la población extranjera. Lo cierto que es que hay una incapacidad de condenar a Israel por el genocidio, eso es un grave problema, porque Europa se quería ser reconocida como fortaleza de la democracia, pero sin defensa real de los derechos humanos, las democracias están vacías, por muy democráticas que quieran venderse.
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