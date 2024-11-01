edición general
El relato más duro tras la crisis de los cribados

"En noviembre de 2019, después de que insistiesemos al médico de cabecera de mi padre para que le realizase diversas pruebas, como no lo derivaron al neumólogo pese a la advertencia de que podía tener cáncer de pulmón, yo protesto de forma reiterada en la dirección del centro de salud de atención de primaria, que es el de San Andrés-Torcal. Ahí se me reconoce que se le habría dado una supuesta circular a todos los centro de atención primaria para que no se deriven al especialista al mayor número posible de pacientes, salvo que la situación sea

io1976 #1 io1976
Fue entrar Antonio Sanz e intentarlo arreglarlo a la manera pepera: borrando expedientes o alterándolos.
Son una panda de corruptos, sí, pero sobre todo son una panda de criminales sociópatas sin empatía alguna.
