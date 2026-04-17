El relato favorito de Asimov: "La última pregunta" [Eng]

En 1956, Isaac Asimov escribió de una sentada un relato corto que comienza en 2061, con dos ingenieros ebrios preguntándole a una computadora del tamaño de una habitación si el universo tiene que terminar. La computadora no puede responder. Tampoco la siguiente, unos siglos después, ni la siguiente, ni la inteligencia del tamaño de un planeta que los humanos consultan una vez que se han extendido por la galaxia. Este es «La última pregunta», que Asimov consideraba su obra favorita. Se publicó en Science Fiction Quarterly en noviembre de 1956.