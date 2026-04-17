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El relato favorito de Asimov: "La última pregunta" [Eng]

En 1956, Isaac Asimov escribió de una sentada un relato corto que comienza en 2061, con dos ingenieros ebrios preguntándole a una computadora del tamaño de una habitación si el universo tiene que terminar. La computadora no puede responder. Tampoco la siguiente, unos siglos después, ni la siguiente, ni la inteligencia del tamaño de un planeta que los humanos consultan una vez que se han extendido por la galaxia. Este es «La última pregunta», que Asimov consideraba su obra favorita. Se publicó en Science Fiction Quarterly en noviembre de 1956.

| etiquetas: relato , asimov
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7 comentarios
11 6 0 K 205 CFicción
Charles_Dexter_Ward #1 Charles_Dexter_Ward
El relato completo, enlazado en el artículo-> hex.ooo/library/last_question.html
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Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
También es el mío. Asimov es muy irregular en sus obras, pero este relato es muy bueno.
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azathothruna #2 azathothruna
Solo recuerdo a la muchachada que la serie de TV Fundacion, no sera fiel a los libros, pero como fanfiction, promete
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FunFrock #6 FunFrock
#2 solo hay q estar constantemente diciéndose q no es el libro. Y cuando entras, la disfrutas
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neuron #3 neuron
En realidad, la respuesta es 42. Que pencos
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#4 diablos_maiq
#3 las matemáticas no estaban tan avanzadas cuando se escribió el relato
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FunFrock #7 FunFrock
Como libro de ciencia ficción que lo engloba todo : Estrella de Pandora y Judas Desencadenado.
La humanidad conquistando planetas sin una nave espacial... Solo CON TRENES!!
Muy recomendable
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menéame