La relación entre la bolsa y los concursos de belleza

En los años 20 y 30 del siglo pasado, en Inglaterra, los periódicos hacían concursos de belleza, con unas curiosas reglas. Publicaban unas decenas de fotos de chicas, y los lectores, supongo que en su mayoría hombres, debían elegir las más guapas enviando un cupón recortable por correo. Por supuesto, había un premio, y determina quién era el ganador tenía una norma interesante. Estas votaciones le sirvieron al economista John Maynard Keynes encontrar una relación entre la bolsa y los concursos de belleza.