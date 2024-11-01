Reírse de un genocidio

Cuando, dentro de unos años, le pregunten por el genocidio de Gaza, Ayuso podrá decir: “Hacía chistes. Me divertía mucho que masacraran niños”. Las risas de psicópata, las burlas de patio de colegio, los comentarios repugnantes con que Ayuso ha celebrado la detención de la Flotilla son un perfecto registro de la inmoralidad y la indecencia de una mujer que ha hecho de la mentira y la estupidez una forma de gobierno.