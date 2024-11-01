edición general
Reírse de un genocidio

Cuando, dentro de unos años, le pregunten por el genocidio de Gaza, Ayuso podrá decir: “Hacía chistes. Me divertía mucho que masacraran niños”. Las risas de psicópata, las burlas de patio de colegio, los comentarios repugnantes con que Ayuso ha celebrado la detención de la Flotilla son un perfecto registro de la inmoralidad y la indecencia de una mujer que ha hecho de la mentira y la estupidez una forma de gobierno.

#1 guillersk
Ayuseame
#4 mcfgdbbn3
#1: Pimpampunéame.

No deberíamos decir su nombre nunca más, salvo que sea una situación formal, a partir de ahora hay que llamarla "la Pimpampún", que ellos también ponen motes.
#2 Sandilo
Me divertía mucho que masacraran niños”

Ayuso nunca ha dicho eso, es un bulo.
#3 AMartian
#2 no, solo se descojona con los que intentan que eso no suceda
#8 Sandilo
#3 Que te parezca absurda una acción concreta no significa en ningún caso que estés a favor de que maten niños.

Ni todo va en un único pack.
#9 AMartian
#8 Ya, la representante del lobi sionista en España es una gran defensora de los niños palestinos
#10 Barney_77
#3 De los payasos de la flotilla???? El que no se ríe de ellos es porque es subnormal.
#5 Delay
#2 ¡Eres un lince! ¿Lo has descubierto tú solito o ha sido gracias a un artículo de maldita.es? :troll:
#7 Sandilo
#_5 Está bien que reconozcas que has enviado una patraña sin base alguna.

Edit: Vaya, me respondes sin haberte citado y me bloqueas para no tener respuesta.

Muy valiente todo.
#6 azathothruna
Para ayuso los palestinos son los moriscos y conversos de occidente
