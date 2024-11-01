Reírse de un genocidio

Cuando, dentro de unos años, le pregunten por el genocidio de Gaza, Ayuso podrá decir: “Hacía chistes. Me divertía mucho que masacraran niños”. Las risas de psicópata, las burlas de patio de colegio, los comentarios repugnantes con que Ayuso ha celebrado la detención de la Flotilla son un perfecto registro de la inmoralidad y la indecencia de una mujer que ha hecho de la mentira y la estupidez una forma de gobierno.
| etiquetas: ayuso , genocidio , opinión
No deberíamos decir su nombre nunca más, salvo que sea una situación formal, a partir de ahora hay que llamarla "la Pimpampún", que ellos también ponen motes.
Ayuso nunca ha dicho eso, es un bulo.
Ni todo va en un único pack.
Edit: Vaya, me respondes sin haberte citado y me bloqueas para no tener respuesta.
Muy valiente todo.