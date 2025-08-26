Reino Unido, pionero en la instalación a gran escala de palas reciclables en un parque eólico [ENG]

Un parque eólico marino en el Reino Unido llevará a cabo la instalación a gran escala de palas reciclables, en lo que se afirma es la primera iniciativa de este tipo en el país. La mitad del parque eólico marino Sofia, con una capacidad de 1,4 GW, está siendo equipado con esta tecnología de palas “pionera”, fabricadas con una resina innovadora. Al final de la vida útil de la pala, los distintos materiales pueden separarse fácilmente de otros componentes y reciclarse para convertirse en nuevos productos.