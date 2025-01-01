Reino Unido: la madre interrumpía constantemente a los paramédicos que salvaban a su hija [EN]

Los paramédicos dijeron que podría ser cáncer, pero la madre, a quien dieron de baja como enfermera por promover información errónea sobre la pandemia, dijo que se estaba ahogando con la comida. Cuando llegó al hospital, una gran masa en el pecho y el cuello estaba comprimiendo sus vías respiratorias. Murió en el Hospital después de sufrir un ataque cardíaco causado por su tumor. Habían rechazado la quimioterapia para el cáncer incluso cuando los doctores les dijeron que tenía un 80% de posibilidades de recuperación si recibía quimioterapia.
| etiquetas: reino unido , cáncer , tratamiento , rechazo