Reino Unido: hombre se suicidó tras perder los dientes después de una visita al dentista en Turquía [EN]

La salud mental de Bukowski "se deterioró rápidamente", y provocó su ingreso en el hospital donde un médico especialista lo describió como una persona con "fuertes tendencias suicidas". A pesar de haber buscado ayuda, se decidió que no necesitaba ingreso psiquiátrico. Durante la investigación se supo que cuatro días después, el 28 de abril de 2025, fue hallado muerto en su domicilio. Su esposa critica la atención que recibió su marido por la depresión que sufrió tras un procedimiento fallido.