Reino Unido excluirá a mujeres trans de competiciones, baños y vestuarios femeninos

Reino Unido excluirá a mujeres trans de competiciones, baños y vestuarios femeninos

El Reino Unido está empezando a asumir las consecuencias de la polémica sentencia del Tribunal Supremo que limitó la definición de los términos “sexo” y “mujer” al sexo biológico. La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC), el organismo público encargado de supervisar el cumplimiento de la Ley de Igualdad en el Reino Unido, ha adaptado sus directrices a la sentencia del tribunal y ha preparado un borrador que excluye a las personas trans de los espacios reservados a un único sexo en lugares públicos, incluidas escuelas, hospitales,...

| etiquetas: reino , unido , exclusión , mujeres , trans , baños , vestuarios
KLKManin #1 KLKManin *
Entonces no son mujeres.
#3 Ethereum
#1 Son hombres trans.
Flogisto #4 Flogisto
#3 Esos podrán entrar al baño de mujeres.
#5 Luiskelele
#1 es que no lo son, se pongan como se pongan.

Tienen el mismo derecho a decir lo que se sientan como yo a decir que soy un ferrocarril, me gustan los tíos, las tías y los femboys. Pero eso no va a cambiar mágicamente la realidad.
Narmer #6 Narmer
#1 Se puede simplificar de la siguiente manera: si tienes pene y huevos colgando detrás, al vestuario masculino. Si no lo tienes, al femenino. Y nos dejamos de etiquetas para no ofender a nadie.
#7 Toponotomalasuerte
De alguna manera tienen que entretener a sus habitantes mientras les arruinan.
Que bonita europa nos está quedando con esta banda de subnormales.
Flogisto #11 Flogisto
#10 En ese caso, mejor baños para mujeres y otros para "todo lo demás". Pero, ¿seguridad exactamente en qué? Un agresor no se verá detenido por el dibujo en una puerta de un monigote con falda.
Flogisto #8 Flogisto
Habría que preguntarse por el sentido de diferenciar los baños y vestuarios por sexos.
#10 Sluagh
#8 el sentido es la seguridad de las mujeres, no es muy difícil de deducir.
No es el sentido con el que se inició, pero si el que tiene hoy en día, y es una imprudencia plantear espacios únicos en el contexto actual
#9 Katos
con un par de huevos
