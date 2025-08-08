Reino Unido excluirá a mujeres trans de competiciones, baños y vestuarios femeninos

El Reino Unido está empezando a asumir las consecuencias de la polémica sentencia del Tribunal Supremo que limitó la definición de los términos “sexo” y “mujer” al sexo biológico. La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC), el organismo público encargado de supervisar el cumplimiento de la Ley de Igualdad en el Reino Unido, ha adaptado sus directrices a la sentencia del tribunal y ha preparado un borrador que excluye a las personas trans de los espacios reservados a un único sexo en lugares públicos, incluidas escuelas, hospitales,...