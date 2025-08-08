Reino Unido excluirá a mujeres trans de competiciones, baños y vestuarios femeninos

El Reino Unido está empezando a asumir las consecuencias de la polémica sentencia del Tribunal Supremo que limitó la definición de los términos “sexo” y “mujer” al sexo biológico. La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC), el organismo público encargado de supervisar el cumplimiento de la Ley de Igualdad en el Reino Unido, ha adaptado sus directrices a la sentencia del tribunal y ha preparado un borrador que excluye a las personas trans de los espacios reservados a un único sexo en lugares públicos, incluidas escuelas, hospitales,...
| etiquetas: reino , unido , exclusión , mujeres , trans , baños , vestuarios
Tienen el mismo derecho a decir lo que se sientan como yo a decir que soy un ferrocarril, me gustan los tíos, las tías y los femboys. Pero eso no va a cambiar mágicamente la realidad.
Que bonita europa nos está quedando con esta banda de subnormales.
No es el sentido con el que se inició, pero si el que tiene hoy en día, y es una imprudencia plantear espacios únicos en el contexto actual