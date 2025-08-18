edición general
El Reino Unido crea una IA para ayudar al ciudadano a descifrar su propia y desconcertante burocracia [eng]

El Reino Unido crea una IA para ayudar al ciudadano a descifrar su propia y desconcertante burocracia [eng]

Agentes virtuales que guían a los ciudadanos a través de los trámites burocráticos, pero no eliminan ninguno de ellos

ctrl_alt_del #2 ctrl_alt_del
Tras más de 10 años viviendo en Reino Unido, he de decir que la burocracia allí, pudiendo ser abrumadora, no lo es tanto como la española, sobre todo en gestiones digitales. Por lo menos las webs suelen ser claras, y no hay esa querencia de la administración española por largarte un PDF de 450 páginas cuando haces click en "Ayuda"
#3 el_gran_reset
#2 spain is different
Trifasico #4 Trifasico *
Y quien asumira las responsabilidad sobre las consecuencias de las alucinaciones y los invents de esa IA ? :roll:
#1 el_gran_reset *
- no sería mejor eliminar la burocracia?
- no, porque se eliminarían puestos que ocupan personas que comen todos los días (que sean útiles o no es otra historia)
ChatGPT #5 ChatGPT *
Con ver Yes Minister, lo entiendes todo perfectamente, aclara más que cualquier IA
