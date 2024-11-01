Reino Unido celebra una subasta récord de energía eólica marina y adjudica más de 8 GW de nueva capacidad

Para la eólica flotante, el precio alcanzó en torno a las 216 libras/MWh. La subasta permitió asignar 8,4 GW de potencia, de los cuales 6,86 GW corresponden a proyectos de eólica marina de cimentación fija en Inglaterra y Gales. Escocia sumará otros 1,38 GW, mientras que la eólica marina flotante logró asegurar 192,5 adicionales, consolidando su entrada en el sistema eléctrico británico pese a tratarse aún de una tecnología en fase de desarrollo y con costes más elevados. Los contratos por diferencia (CfD) otorgados garantizan precios estables
| etiquetas: reino unido , subasta , energía , eólica marina , eolica flotante