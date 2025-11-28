·
Reino Unido cambia las normas y, a partir de ahora, los españoles no podrán viajar a territorio británico sin permiso previo expreso
El Gobierno británico, a través de su nuevo sistema ETA, introduce un requisito para todos los que viajen al país
reino unido
viajar
permiso
eta
#1
Pertinax
La ETA es obligatoria en RU desde hace más de medio año.
6
65
#3
Marisadoro
#1
A partir del 2 de abril de 2025, los españoles no residentes que viajen al Reino Unido necesitarán una autorización electrónica de viaje (Electronic Travel Authorisation - ETA)
www.exteriores.gob.es/Consulados/londres/es/Comunicacion/Noticias/Pagi
1
31
#4
jonolulu
#1
Si te lees el artículo verás que la novedad no está ahí, además había manga ancha total
A partir de Febrero no puedes ni embarcar en el avión
#3
0
13
#9
Marisadoro
#4
¿Mejor así?
"Reino Unido
cambia
"aplicará" las normas.. ... "
0
17
#10
Pertinax
#7
#4
No sé endurece nada. Hubo un periodo de gracia para que los visitantes se adaptasen, pero en frontera te dejaban claro cristalino que a la próxima no entrabas. No se ha endurecido nada.
Y tampoco es que sea una novedad, a mi me echaron patrás en los 80 por no llevar dinero suficiente.
3
39
#13
MoñecoTeDrapo
#10
desde esa fecha no bastará con la solicitud cursada sino que tiene que estar resuelta. Sea por fin de periodo de adaptación o por cambio normativo o de criterio, se endurece el procedimiento.
0
10
#16
Pertinax
#13
Desde que existe ha sido así. Se suele resolver en horas, tirando por lo largo.
1
25
#5
Pertinax
#3
Eso es. Lo que veo es que ahora la van a exigir en el aeropuerto de embarque, lo cual es una buena noticia para los desubicados, pero la norma es la misma. Una no-noticia.
0
14
#7
MoñecoTeDrapo
#1
#3
se endurecerá el procedimiento desde febrero del año que viene
1
9
#14
Pertinax
#7
Que no se endurece naaaada. Es la misma norma de comienzos de este año.
1
25
#15
MoñecoTeDrapo
#14
será la misma norma pero las cosas no van a ser iguales
0
10
#17
Pertinax
#15
Que síiiii, que es lo miiiiismo. Misma noooorma. La diferencia es que ahora no pasas por despistao.
1
25
#19
MoñecoTeDrapo
#17
pues ahí tienes una diferencia
0
10
#21
Pertinax
#19
Pues ahí tienes una no-noticia más que avisada, a la vez que meneada. Se dio un periodo de gracia -que en ocasiones ni se respetaba en la frontera, cuyo guardia tiene la última palabra con o sin ETA- No hay absolutamente ninguna novedad al respecto. No hay cambio de norma ninguno.
0
14
#12
Spirito
Pues reciprocidad, por favor.
2
26
#6
Deviance
En cuanto lo lea Ayuso declarará automáticamente a todo el Reino Unido terrorista bilduetarra.
1
25
#8
EvilPreacher
¿No ocurría ya eso desde hace un año?
K
25
#11
Fran_Ramos
Pues hagamos lo mismo, cobremos también el triple de impuestos a los que viven aquí del Reino Unido y un IVA especial de 70% para todas sus compras... vamos por putear puteamos todos... (a bueno que esos precios ya lo hacemos cuando les servimos sangría por 20€)
K
24
#18
ElBeaver
#11
Que ellos actúen como imbéciles no te da carta blanca para imitarlos.
K
7
#20
Fran_Ramos
#18
ves - >
K
7
#22
ElBeaver
#20
ya me di cuenta
K
7
#24
andando
#18
pero si se debería exigir reciprocidad
K
10
#23
Expat_Guinea_Ecuatorial
Otro impuesto mas aunque los de la noticia se enteren ahora
0
11
#2
oscarcr80
ETA.
Que mal suena eso en España.
K
6
#25
Spirito
#2
Bueno, eso ya no existe desde hace más de una década.
K
9
