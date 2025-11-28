edición general
Reino Unido cambia las normas y, a partir de ahora, los españoles no podrán viajar a territorio británico sin permiso previo expreso

El Gobierno británico, a través de su nuevo sistema ETA, introduce un requisito para todos los que viajen al país

Pertinax #1 Pertinax *
La ETA es obligatoria en RU desde hace más de medio año.
6
#3 Marisadoro
#1 A partir del 2 de abril de 2025, los españoles no residentes que viajen al Reino Unido necesitarán una autorización electrónica de viaje (Electronic Travel Authorisation - ETA)
www.exteriores.gob.es/Consulados/londres/es/Comunicacion/Noticias/Pagi
1
jonolulu #4 jonolulu *
#1 Si te lees el artículo verás que la novedad no está ahí, además había manga ancha total

A partir de Febrero no puedes ni embarcar en el avión

#3
0
#9 Marisadoro *
#4 ¿Mejor así?

"Reino Unido cambia "aplicará" las normas.. ... "
0
Pertinax #10 Pertinax *
#7 #4 No sé endurece nada. Hubo un periodo de gracia para que los visitantes se adaptasen, pero en frontera te dejaban claro cristalino que a la próxima no entrabas. No se ha endurecido nada.

Y tampoco es que sea una novedad, a mi me echaron patrás en los 80 por no llevar dinero suficiente.
3
MoñecoTeDrapo #13 MoñecoTeDrapo *
#10 desde esa fecha no bastará con la solicitud cursada sino que tiene que estar resuelta. Sea por fin de periodo de adaptación o por cambio normativo o de criterio, se endurece el procedimiento.
0
Pertinax #16 Pertinax *
#13 Desde que existe ha sido así. Se suele resolver en horas, tirando por lo largo.
1
Pertinax #5 Pertinax *
#3 Eso es. Lo que veo es que ahora la van a exigir en el aeropuerto de embarque, lo cual es una buena noticia para los desubicados, pero la norma es la misma. Una no-noticia.
0
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#1 #3 se endurecerá el procedimiento desde febrero del año que viene
1
Pertinax #14 Pertinax
#7 Que no se endurece naaaada. Es la misma norma de comienzos de este año.
1
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo
#14 será la misma norma pero las cosas no van a ser iguales
0
Pertinax #17 Pertinax *
#15 Que síiiii, que es lo miiiiismo. Misma noooorma. La diferencia es que ahora no pasas por despistao.
1
MoñecoTeDrapo #19 MoñecoTeDrapo
#17 pues ahí tienes una diferencia
0
Pertinax #21 Pertinax *
#19 Pues ahí tienes una no-noticia más que avisada, a la vez que meneada. Se dio un periodo de gracia -que en ocasiones ni se respetaba en la frontera, cuyo guardia tiene la última palabra con o sin ETA- No hay absolutamente ninguna novedad al respecto. No hay cambio de norma ninguno.
0
Spirito #12 Spirito
Pues reciprocidad, por favor.
2
Deviance #6 Deviance
En cuanto lo lea Ayuso declarará automáticamente a todo el Reino Unido terrorista bilduetarra. :troll:
1
EvilPreacher #8 EvilPreacher
¿No ocurría ya eso desde hace un año?
1
Fran_Ramos #11 Fran_Ramos
Pues hagamos lo mismo, cobremos también el triple de impuestos a los que viven aquí del Reino Unido y un IVA especial de 70% para todas sus compras... vamos por putear puteamos todos... (a bueno que esos precios ya lo hacemos cuando les servimos sangría por 20€)

:shit:
2
ElBeaver #18 ElBeaver
#11 Que ellos actúen como imbéciles no te da carta blanca para imitarlos.
0
Fran_Ramos #20 Fran_Ramos
#18 ves - > :shit:
0
ElBeaver #22 ElBeaver
#20 ya me di cuenta :-*
0
andando #24 andando
#18 pero si se debería exigir reciprocidad
0
Expat_Guinea_Ecuatorial #23 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Otro impuesto mas aunque los de la noticia se enteren ahora
0
#2 oscarcr80
ETA.

Que mal suena eso en España.
0
Spirito #25 Spirito
#2 Bueno, eso ya no existe desde hace más de una década.
0

