El Reino Unido se alía con Palantir en un pacto de defensa de 1.500 millones de libras [eng]

El Reino Unido ha cerrado un acuerdo de defensa con la empresa estadounidense de tecnología de espionaje Palantir, que según el gobierno desbloqueará 1.500 millones de libras (2.000 millones de dólares) de inversión en Gran Bretaña. El acuerdo surgió durante visita de estado del presidente estadounidense Donald Trump y acompaña a una serie de anuncios de las principales empresas tecnológicas estadounidenses, con promesas que el gobierno afirmó que valdrían 31.000 millones de libras (42.000 millones de dólares)