reinado de Juan Carlos I, el 23-F, el Sáhara, los GAL… la lista de los secretos oficiales que dejarán de serlo

Los investigadores se muestran cautos ante el Proyecto de Ley de Información Clasificada y creen que no se desclasificarán por defecto todas las materias anteriores a 1982 cuando entre en vigor la ...
| etiquetas: el reinado de juan carlos i , el 23-f , el sáhara , los gal
Sacaran alguna triquiñuela y patada al balón adelante.
No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza y el vivanlascaenismo pueden ser cultura.
La cultura, pues, es la verdadera riqueza, así que dejad en herencia a vuestras proles la rica cultura de la pobreza.
Además,… » ver todo el comentario