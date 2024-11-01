·
Regularización
Viñeta de Ferran Martín para Diario Red del 27 de enero de 2026
etiquetas
regularización
demonización
inmigrantes
odio
respeto
politica
politica
#1
Macnulti_reencarnado
Madre mía qué panfleto.
3
K
44
#3
cenutrios_unidos
Menos mal que no hay efecto llamada.
1
K
26
#2
Popsandbangs
Tiene mucho mensaje
1
K
20
