Regreso de la misión Crew-10

La misión Crew-10 de la NASA ya está en la Tierra. La cápsula Crew Dragon Endurance (C210) amerizó el 9 de agosto de 2025 a las 15:33 UTC en el océano Pacífico frente a las costas de San Diego (California). Abordo se encontraban los astronautas Anne McClain (comandante), Nichole Ayers (piloto), Takuya Onishi (JAXA) y Kirill Peskov (Roscosmos). Los cuatro han pasado casi cinco meses en la Estación Espacial Internacional (ISS) como miembros de las Expediciones 72 y 73.